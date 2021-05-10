أبرزها "أحشاء ضأن".. ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (مالك مصنع لتصنيع اللحوم) بمحافظة القاهرة، بحوزته (1,75 طن "مقطعات لحوم – لانشون") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت جهود الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (1,28 طن "أحشاء ضأن) معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية.