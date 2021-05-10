البابا تواضروس يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك.

وقال البابا في تهنئته لرئيس مجلس النواب: السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.

كما قال البابا في تهنئته لرئيس مجلس الشيوخ: السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأرجو لكم من الله توفيقًا في أداء مهمتكم الوطنية، بما يحقق لمصر والمصريين، مزيدًا من الإنجازات، تقودها في طريق التقدم والنماء والاستقرار.