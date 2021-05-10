محاضر ومصادرة وغلق.. الجيزة تواصل حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة بالقطاعين الشمالي والجنوبي للحي أسفرت عن تحرير 32 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 277 كرسي و2 سماعة و3 شيش و٤ أنبوبة بوتاجاز و4 ميزان و4 سلم و8 استاند و11 طاولة و12 شمسية و13 ثلاجة و14 طقطوقة. بحسب بيان صحفي.

وفي نفس السياق وبنطاق حي الدقي تم التحفظ على 2 من مالكي المقاهي المخالفة بمعرفة قوات الأمن وغلق 3 محال لمخالفتهم مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة و6 حاضر إشغال طريق وضبط 2 سيارة ميكروباص للتحميل خارج الموقف.

كما تمكن حي جنوب الجيزة من غلق وتشميع ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق بشوارع ربيع الجيزي والأهرام والمنيب وميدان الجيزة كما تم رفع 60 حالة إشغال متنوعة.

وتمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من رصد عدد من حالات المخالفة خلال حملة لأجهزة المدينة برفقة قوات الأمن والتى قامت بتحرير 14 محضر غلق و6 محاضر عدم إرتداء الكمامة و12 محضر إشغال ومصادرة 12 كرسي و4 قلب شيشة وماكينة بخار، وضبط محاولة تعدي عبارة عن إقامة صاج جمالون بمنطقة عزبة جلال ببرقاش، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ونجحت مجهودات لجان الرصد والمتابعة بمركز ومدينة الواحات البحرية في ضبط عدد 2 مقهى مخالف لمواعيد الغلق والإجراءات الإحترازية وعلى الفور تم اتخاذ قرار الغلق والتشميع ضدهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر عدم إرتداء كمامة.

وأسفرت حملة مكبرة لمركز مدينة البدرشين عن غلق وتشميع عدد 2 مقهى مخالف و4 محال وتحرير 8 محاضر عدم إرتداء كمامة ورفع 38 حالة إشغال.

كما تم غلق وتشميع 2 حالة مخالفة بمركز ومدينة أوسيم الأولى عبارة عن مقهى مخالف لتقديمه الشيشة ومصادرة الشيش، ومحل متجاوز لمواعيد الغلق، إلى جانب رفع 87 حالة إشغال طريق تم إيداعها جميعاً مخازن المدينة.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية قام مركز ومدينة الحوامدية بغلق وتشميع حالتى مخالفة لمواعيد الغلق وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية الأولى لكوافير حريمي بشارع الأندلس والأخرى لورشة سمكرة بشارع الرشاح بنطاق المدينة.