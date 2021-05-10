شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وبعث البابا برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر، قال فيها: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك».

وأضاف البابا «مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم.. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء».

واختتم البابا برقية التهنئة «وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب».