شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا، في برقية تهنئة، بعث بها قداسته لفضيلة الإمام بهذه المناسبة: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك».

وأضاف: «أدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كافة أرجاء العالم».