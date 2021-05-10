شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحسن في الطقس.. المنيا تواصل مواجهة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من تحسن أحوال الطقس في محافظة المنيا، صباح اليوم الاثنين، إلا أن المحافظة واصلت تدابيرها واستعداداتها الكاملة لمواجهة أي طارئ، يتعلق بحالة الطقس الحار.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مركز معلومات المحافظة بمتابعة نشرة الأرصاد الجوية يوميا، لوضع كافة التوقعات في الحسبان.

وكشف المحافظ عن إعداد خطة لكل المراكز والمدن بالمنيا، تتضمن استنفار قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبا لأي طارئ.

وشددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية، على الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، وبالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي.

كما شددت مديرية أمن المنيا من التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبا لأية طوارئ، بحيث تتمكن من الوصول لمكان الحدث سريعًا.