شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكان في حدائق أكتوبر ومحاور الطرق في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بجولة تفقد خلالها عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة، حيث وجه بضرورة الإسراع بالانتهاء من كل المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالي المستحقين هذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها في إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلاً: «نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليًا من التجهيزات والتأثيث الذي يرتقي لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية».

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرًا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن نسب الإنجاز بالمشروع تبلغ حاليًا 98%، كما تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال المرافق مثل: الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا المشروع للمساكن بديلة العشوائيات بموقع مميز كونه قريبا من العديد من المحاور المهمة، كما عرض جانبًا من أعمال تشطيب الواجهات والوحدات من الداخل والتأثيث، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، حيث أشار إلى أنه تم عمل مشايات للربط بين العمارات دون درج، وكذا تنفيذ أعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، ومناسيب الطرق، وفق معايير محددة، مؤكداً أنه تم توفير الخدمات للأهالي المنتقلين للسكن في هذه المنطقة.