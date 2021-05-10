شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 9 أسر من مدينة الأمل إلى مشروع المحروسة لتنفيذ محور شينزوابى بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة حى شرق مدينة نصر برئاسة العميد أحمد أنور، أعمال تنفيذ محور شينزو آبى، ونقل وتسكين الأهالى بمسار المحور من مدينة الأمل إلى وحدات مشروع المحروسة بمدينة السلام، وتم تسكين 9 أسر كما تم توفير وسائل لنقل السكان.

كما استمرت أجهزة محافظة القاهرة فى أعمال إزالة العقارات الواقعة بمسار محور شينزو آبى، المار بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، شرق مدينة نصر، وأشرف العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق، على أعمال نقل السكان وإزالة العقارات بمسار المحور الجارى تنفيذه .

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضون لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة للخطورة الصحية.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.