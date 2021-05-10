شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج لأعضائها حتى نهاية مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتي نهاية مايو2021، والذي كان مقرر إغلاقة مارس الماضى، مشيرة إلى أن ذلك استجابة لرغبة المهندسين وأسرهم ومراعاة للشظروف الصحية التى تشهدها البلاد جراء جائحة كورونا

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، رئيس لجنة الرعاية الصحية، قد وقع بروتوكولا جديدا ينص علي تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق النقابة على التليفون المحمول، مشيرة إلى أنه يتضمن حصول المهندس علي خصومات للكشف الطبي بإحدى الشبكات يصل إلي 25% وخصم علي الدواء المحلي يصل إلى 20%، والدواء المستورد والمستلزمات الطبية يصل إلي 10%.

وأشار المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، إلي أنه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق المحمول بعد اكتمال اجراءات التعاقد، لافتا إلى أنه تم توقيع البروتوكول تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام، وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وأعضاء لجنة الرعاية الصحية.