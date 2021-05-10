شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: تركيب 14ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس بأحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بعدد 21 حى من أحياء محافظة القاهرة، بعدد 368 مسجدا أهليا و105 كنيسة، ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للحد من إهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة وجميع محافظات مصر.

وأكد أن أعمال التركيب تمت بالتنسيق بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ورؤساء الأحياء بتوجيه من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الأعمال تتم بشكل يومى عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبمصاحبة مندوبى الأحياء وإخصائي التوعية بالشركة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التنسيق مع باقى أحياء المحافظة لاستكمال تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس التابعة لكل حى.