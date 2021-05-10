شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 كافيهات مخالفة بمدينة نصر وتشميع 5 آخرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة مكبرة، قادها الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، أسفرت عن إزالة كافية مخالف تعدى على الشارع وغلق وتشميع 5 مقاهى بشارع محمد يوسف موسى وشارع النبوي المهندس، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والتعديات على الرصيف مع استخدام الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق كافيه بمدينة نصر وإزالة للتعديات على الرصيف أمام المقهى، وذلك للتعدى على المسافات الحرة أمام العقارات وضمها للمقاهى وتضرر السكان، كما تم إزالة تعديات كافية بشارع محمد يوسف لقيام صاحبه بالاستيلاء على الرصيف وإقامة "تنادة" مما آثر على حركة سير المواطنين اليومية بالمنطقة، كما خالف الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا .

جاءت الحملة استجابة لشكاوى المواطنين، حيث وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وسرعة التحرك لإزالة الشكوي، وتبين أن الكافية سبق أن تم قطع المرافق عنه وتشميعه وقام صاحب الكافية بفض الشمع وإعادة العمل به، وتبين أنه استولى على الرصيف بالكامل، لاستقبال الزبائن .

وفى السياق أزالت أجهزة حى شرق مدينة نصر غرفة مخالفة مبنية أسفل العقار 45 عمارات أطلس الحي العاشر، استجابة لشكاوى السكان، كما تم الإزالة الكاملة لكافية مخالف 82 عمارات عثمان.