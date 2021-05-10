شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطينى ضد الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان اتحاد المهندسين العرب انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين بالمسجد الأقصى المبارك، معلنا تضامن ووقوف المهندسين العرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولات الصهاينة والمستوطنين الاستيلاء على حي الجراح في القدس الشرقية، مستنكراً قيام قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى وقصف المصلين بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع واستفزازات الصهاينة واليهود لأشقائنا الفلسطنيين.

ووجه الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، فى بيان، رسالة إلى الشعب الفلسطينى، قائلا: إن انتفاضتكم في شهر رمضان المبارك أملاً لفلسطين، وبداية لتحريرها وهي أمل وكرامة وعزة للأمة، كغزوة بدر التي وقعت في 17 رمضان المبارك في العام الثاني للهجرة والتي قادها رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وجيش من الذين آمنوا بالله وبالرسول ، ونصرهم الله على الكفار نصراً مبيناً بالرغم من قله عددهم وعدتهم لأنهم كانو على الحق ، وأنتم أيها المجاهدون المرابطون لكم في أهل بدر أسوة حسنة ستنتصرون بإذن الله لا بالعدد ولا بالعدة ستنتصرون لأنكم أصحاب حق ستنتصرون بإرادتكم الحرة وإباءكم وصبركم وبإستعانتكم بشعبكم بعد الايمان بالله .

وأكد الحديثى، أن انتفاضة الفلسطينين، بداية تحرير فلسطين مثلما كانت معركة بدر هي بداية الانتصارات ونشر رسالة الإسلام وتمكين المسلمين، مناشدا أحرار الأمة العربية بالتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية فى كل البلاد العربية، ليعرف العالم أن شعب فلسطين ليس وحده بل معه كل العرب.

وأشاد الحديثى بمواقف مسئولي وحكومات الدول العربية، داعيا لأن يتخذوا موقفاً رسمياً عربياً واضحاً، تجاه القدس وكل فلسطين والتي اقرتها القمم العربية ، منددا بالتصريحات الدولية التى ساوت بين المجرم والضحية، داعيا اللجنة العلمية لجائزة نوبل للسلام بمنح الجائزة هذا العام للمرابطين في فلسطين لان انتفاضتهم ورباطهم إنما هو من أجل الاستقرار والسلام في العالم.