البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية بحلول عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، بعيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص تهنئته.

"فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يسعدنى بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم".

وذكر قداسته فى نص تهنئته للدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

"يسرنى بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك فى كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب".