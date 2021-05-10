شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيسى مجلس النواب والشيوخ بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيس مجلس النواب والشيوخ بعيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص تهنئته: "السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يسرنى بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".

وجاء فى نص تهنئته لرئيس مجلس الشيوخ أيضا.

"يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرجو لكم من الله توفيقًا في أداء مهمتكم الوطنية، بما يحقق لمصر والمصريين، مزيدًا من الإنجازات، تقودها في طريق التقدم والنماء والاستقرار".