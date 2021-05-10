شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة فى خدمة الصائمين.. توزيع وجبات إفطار على المواطنين بالطرق والشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رجال الشرطة بالخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

لاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

جاء ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات الدينية والمحافل الاجتماعية المختلفة.. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمرارًا لتفعيل الدور الإنسانى والإجتماعى لوزارة الداخلية ومشاركةً من الوزارة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.