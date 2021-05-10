شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا".

وقام رئيس الوزراء، بجولة تفقد خلالها عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق فى محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الاسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة، حيث وجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالى المستحقين لهذه الوحدات السكنية فى أقرب وقت ممكن.

كما تفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى الوحدات السكنية التى تم تأثيثها فى إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلًا : نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذى يرتقى لتطلعاتهم فى مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.