شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر: بدء الامتحانات النظرية بكليات الجامعة 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهرى الخامس والعشرين لمجلس الجامعة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، لتحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات الجامعة، كما قرر المجلس إنشاء كلية الآداب لتضاف ضمن الكليات الجديدة في الجامعة.

ووافق المجلس على استمرار الدراسة بكليات الجامعة حتى الخميس الموافق 3 يونيو، على أن تبدأ الامتحانات النظرية بكليات الجامعة «فرق النقل – الفرق النهائية» يوم السبت الموافق 12 يونيو وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع لتنتهى في الأول من شهر يوليو.

كما قرر مجلس الجامعة انطلاق امتحانات العملى والشفوى بكليات الجامعة، اعتبارًا من 5 يونيو وحتى 10 يونيو، وتبدأ امتحانات الفرقة الرابعة «مرحلة البكالوريوس»، بكلية الفنون الجميلة أعتبارًا من السبت 22 مايو ولينتهى مشروع التخرج المقبل مطلع شهر يوليو.

وأعلن المجلس ان الامتحانات تبدا بكليات الجامعة الساعة العاشرة صباحًا ويستثنى من ذلك المواد العملية فقط بكلية الفنون الجميلة، حيث تبدأ من التاسعة صباحًا.