شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع الوضع الصحي بالمستشفيات.. ويطمئن على توافر الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللاطمئنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى المنيا العام، ومستشفي الصدر، ومستشفى الحميات، ومركز الأورام، ومستشفى مصر الحرة، حيث اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات واطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

كما اطمأن نائب محافظ المنيا على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، وموجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.