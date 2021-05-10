شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع الوضع الصحي بالمستشفيات.. ويطمئن على توافر الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللاطمئنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.
شملت جولة نائب المحافظ، مستشفى المنيا العام، ومستشفي الصدر، ومستشفى الحميات، ومركز الأورام، ومستشفى مصر الحرة، حيث اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات واطمأن على توافر كميات تكفى احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
كما اطمأن نائب محافظ المنيا على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكل التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، وموجهًا الشكر لكل الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.