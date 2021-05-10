شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة وإعدام ٢٥ كيلو من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بشمال سيناء حملة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان الحملة قامت بالمرور على ١٠ منشآت غذائية بمدينة العريش، حيث أسفرت عن التحفظ على ٤ عينات للفحص والتحليل، وإعدام ٢٤ كيلو أغذية مختلفة، تم تحرير ٥ محاضر للقرار ٩٦، تحرير ٧ محاضر للقرار ٩٧، ومحضر قرار أوعية، بجانب إغلاق منشأة مخالفة.

أضاف شوكة أن فريق مراقبة الأغذية برئاسة عرفات موسى، مراقب أغذية المديرية، محمود فراج، مراقب الأغذية بالمديرية، نبيل عيسى، مفتش أول أغذية بالإدارة الصحية بالعريش، محمود فتحى مفتش الأغذية بالعريش.