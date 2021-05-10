شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف مصري- فرنسي لإدارة الأتوبيسات الكهربائية السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف (BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق الدائري).

ويتكون التحالف العالمي، بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركائها من الشركات الوطنية المصرية ممثلة في أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل «ام سي في»، وذلك بشأن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (أتوبيساتBRT).

وتشمل الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإلكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.