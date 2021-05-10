شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال تطوير أحياء العمرانية والطالبية والهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من أعمال التطوير الجارية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وطريق الفيوم، وذلك خلال جولة مسائية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمتابعة الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.
كما وجه راشد بسرعة الانتهاء من تحويلات المرافق واستغلال مساحات الأراضى الفضاء، لتوفير أماكن مجهزة لانتظار السيارات ومنع الانتظار على جانبى الطريق، وتقنين أنشطة المحال التجارية بنطاق مسارات التطوير وتوفير شكل حضارى لأكشاك الكهرباء.
وتفقد المحافظ كبارى المشاة المقامة أمام بوابات مدينة حدائق الأهرام بطريق الفيوم، حيث وجه رئيس حى الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين ورديات عمل لرفع المخالفات وتراكمات القمامة بمحيط الكبارى، وتوفير متابعة على مدار 24 ساعة للحفاظ على المعدات والتجهيزات الخاصة بها لحين الإنتهاء من الأعمال.
وانتهت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال تطوير طريق وكورنيش المريوطية، حيث شدد على الشركات المنفذة للأعمال بتوفير العدد الكافى من الحارات المرورية لتسهيل حركة السيارات والحفاظ على عرض الشارع، مشددا على ضرورة رفع المخلفات وناتج الأعمال أسفل الأعمدة الخاصة بها.
رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية والهرم ورئيس جهاز المتابعة الميدانية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.