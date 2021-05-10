شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال تطوير أحياء العمرانية والطالبية والهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من أعمال التطوير الجارية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم وطريق الفيوم، وذلك خلال جولة مسائية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمتابعة الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد، بدأ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين بداية من تقاطعه مع محور ترعة الزمر مروراً بكوبرى الطالبية ومحور ترسا وشارع المحولات، حيث تابع أعمال تركيب بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى وأعمال الرصف والإنارة، ووجه رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة بعدم تراكم المخلفات أو ناتج الأعمال ورفعها أولاً بأول وتهذيب الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق والمطلة من بعض أسوار المنشآت والعقارات ودهان تلك العقارات وإقامة أسوار بمحيطها وتوحيد أبعاد الأرصفة ومراجعة المسافات الخاصة باليوتيرنات.

كما وجه راشد بسرعة الانتهاء من تحويلات المرافق واستغلال مساحات الأراضى الفضاء، لتوفير أماكن مجهزة لانتظار السيارات ومنع الانتظار على جانبى الطريق، وتقنين أنشطة المحال التجارية بنطاق مسارات التطوير وتوفير شكل حضارى لأكشاك الكهرباء.

وتفقد المحافظ كبارى المشاة المقامة أمام بوابات مدينة حدائق الأهرام بطريق الفيوم، حيث وجه رئيس حى الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين ورديات عمل لرفع المخالفات وتراكمات القمامة بمحيط الكبارى، وتوفير متابعة على مدار 24 ساعة للحفاظ على المعدات والتجهيزات الخاصة بها لحين الإنتهاء من الأعمال.

وانتهت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال تطوير طريق وكورنيش المريوطية، حيث شدد على الشركات المنفذة للأعمال بتوفير العدد الكافى من الحارات المرورية لتسهيل حركة السيارات والحفاظ على عرض الشارع، مشددا على ضرورة رفع المخلفات وناتج الأعمال أسفل الأعمدة الخاصة بها.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية والهرم ورئيس جهاز المتابعة الميدانية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.