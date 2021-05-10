شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع اتفاقية لإعداد دراسات نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف حافلات النقل السريع بالطريق الدائري لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث ستشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإلكترونية، معلومات الرحلة واماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل .

وأكد المهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر حيث سيتم لاول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أتوبيسات BRT (أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة ) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات، ولمجابهة زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف الميكروباص على الطريق الدائري وتقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحية وسهولة الوصول للمحطات.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع سيكون هو نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر، وخاصة في القاهرة والإسكندرية اللتان تتسمان بكثاقة السكان، موضحا أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع، مشيرا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الدائري الانشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الأتوبيسات، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.