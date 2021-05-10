شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل 9 مخالفات على النيل ببنى سويف وتسترد 3850 مترا مربعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الادارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف حملاتها لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، ضمن البرنامج التنفيذى للإزالات بالموجة الـ17.

ونفذت الحملة 9 قرارات إزالة بإجمالى 3850 مترا مربعا عبارة عن 4 قرارات مبانى على مسطح 850 مترا مربعا، و 5 قرارات ردم على مسطح 3000 متر مربع بمركز الفشن.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وكان وزير الرى قد أصدر قرارا بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.