شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب ساهمت فى نجاح وزارة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت الآليات التي اتبعتها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، وكشف أى تلاعب فى عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، سواء بالعدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع بعد إسناد مهام المرور شهريا عليها بواسطة كشافى شركة شعاع، وفيما يلى الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي.

1- استغلال حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين.

2- أسندت الوزارة مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع إلى شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".