شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر الركاب من استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب من عدم ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات أو استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا ، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيها على الركاب المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.