شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تدريجى بالحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 10 مايو 2021 إلى السبت 15 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الاثنين 10 مايو:

تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

- يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 12 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 13 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 14 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم السبت 15 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.