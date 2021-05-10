شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محور محمد أنور السادات، ترسا سابقا، بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تفقده وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "بكتل"، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلي أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم‪.‬