"مدحت" يطلب تطليق زوجته: "مش عارفة تبطل السجاير في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "مدحت. ع" بدعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا ذلك "مش عارفة تبطل السجاير حتى في رمضان".

قال "مدحت"، 30 سنة، صاحب محلات لبيع الملابس، في دعواه التي حملت رقم 14 لسنة 2021: "تزوجت من "هدير. ص"، 27 سنة، ربة منزل، من عام تقريبًا، ولم تكتمل الزيجة بإنجاب الأطفال، لوجود خلافات كثيرة بيننا".

أضاف مُقيم الدعوى: "تعرفت على زوجتي من الأصدقاء المشتركة بيننا، وبعد مرور فترة كبيرة من التعارف، أعجبت بشخصيتها، حتى طالبتها بالزواج فوافقت، وانتقلنا بعد الخطبة إلى عش الزوجية".

أكمل الزوج: "لم أجد فيها بعد الزواج السيدة التي أتمناها فهي تفعل كل تصرفات الرجال، دون اعتراض مني لكونها داخل منزلها، لكنها تجاوزت كل ذلك باستمرارها في التدخين خلال رمضان" بتشرب السجاير طول اليوم ومش فارق معاها الصيام".

اختتم الزوج دعواه: "دخلت مع زوجتي في مشاداة كلامية انتهت بذهابها لمنزل والدها، حتى تطور الخلاف بيننا دون الوصول إلى حلول جذرية بشأن تصرفاتها الغريبة، فطالبتها بالطلاق لكن والدها رفض، وحينها لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق ضدها، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها".