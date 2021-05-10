برعاية "الهجرة".. 30 مؤسسة مصرية بكندا تستعد للمشاركة في فعاليات "شهر الحضارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي :

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، اليوم الإثنين، مع أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا؛ لبحث تفاصيل وفعاليات الاحتفال الثالث بشهر الحضارة والتراث المصري وتنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري برئاسة الدكتور مجدي نشأت، وذلك خلال شهر يوليو المقبل بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وتتضمن الاحتفالات بشهر التراث المصري، والتي تجرى تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بث عدد من الفعاليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، وذلك يومَي السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة أول داعم للاحتفال بشهر الحضارة بالتنسيق مع النائب شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو، وأبناء الجالية المصرية في كندا، والعديد من المؤسسات المصرية المؤثرة هناك.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "إننا حريصون على بذل كل الجهود الممكنة لما يحقق الخير للوطن، والتنسيق مع المصريين في كندا لتنظيم الاحتفال بشهر الحضارة المصرية وسط تداعيات وباء كورونا المستجد، والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة؛ لتحقيق أفضل استفادة ممكنة في الترويج لمصر"، موضحةً أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار التي نظمت برامج لعروض افتراضية ثلاثية الأبعاد لمتاحف مصر المختلفة، وكذلك وزارة الثقافة لتقديم عروض فنية متنوعة.

وأضافت مكرم أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وأن هناك رموزًا مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها كقوى ناعمة مصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

وأشاد أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري بجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج؛ لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، كما ثمنوا النجاح الباهر لاحتفالية موكب المومياوات الملكية وجهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأبدوا استعداد أبناء الجالية المصرية في كندا للتعاون بكل الوسائل الممكنة؛ لدعم تلك الجهود، وإبراز فعاليات شهر الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات المصرية.

وأشار أعضاء الهيئة إلى دعوة كل المنظمات الأهلية المصرية بكندا للمشاركة في الاحتفال، مؤكدين أن هناك نحو 30 مؤسسة مصرية في كندا أعلنت استعدادها للمشاركة في الفعاليات، مشددين على أن التعاون بين المصريين بالخارج ووزارات ومؤسسات الدولة يسهم في إنجاح الفعاليات المختلفة وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.

ورحبت وزيرة الهجرة بتلقي مقترحات المشاركة في فعاليات شهر الحضارة والترويج لثقافاتنا وعاداتنا، بجانب الترويج لإنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وما تزخر به مصر من تنوع ثقافي وحضاري في مختلف المحافظات، والطفرة الحديثة التي تشهدها في عملية التنمية؛ خصوصًا تشييد مدن الجيل الرابع على سبيل المثال.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا ورفع العلم المصري على برلمان أونتاريو الكندي، كان قد انطلق في يوليو 2019 بعد تقديم النائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو -بدعم من الجالية المصرية في كندا- طلبًا إلى البرلمان تمت الموافقة عليه وإعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى؛ ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.