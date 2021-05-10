شكرا لقرائتكم خبر عن الري تعلن تنفيذ 50% من مشروع بئر مسعود لحماية واستعادة الشواطئ المفقودة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف حبيشي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ حوالى50% من أعمال مشروع حماية منطقة بئر مسعود شرق الإسكندرية، بطول 1600 متر فعلى بطول الشاطئ.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع تبلغ تكلفته الاجمالية 190 مليون جنيه، ويستهدف حماية 3 كيلو بطول الشاطئ من بئر مسعود وحتى المحروسة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بحلول 2023، حيث يضم سلسلة من الحواجز الغاطسة في المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود- المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، يتخلل المسافة جزيرة ميامى.

ولفت إلى أن الحواجز الغاطسة تتكون من أحجار دولوميت متدرجة يعلوها بعد إنزالها البحر كتل خرسانية تترابوت تتراوح أوزانها من 7 إلى 10 أطنان.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو استرجاع شواطئ كانت مفقودة بفعل التوسعة بمسطح مساحته 60 ألف متر شواطئ يتم الاستفادة منها في خلق فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة وخلق متنفس سياحي جديد لابناء الاسكندرية والمحافظات المجاورة.

وعن مشروع حماية قلعة قايتباي في الاسكندرية، قال رئيس الهيئة أن الجهة المنفذة لأعمال حماية وترميم ودرء خطوة قلعة قايتباى والصخرة الأم في الإسكندرية أنهت حوالي 80% من الأعمال.

وأوضح «حبيشى»، أنه تم الانتهاء من الكوبري والابراج والرصيف البحرى والحاجز باستثناء جزء بسيط منه وكذا باقي البلاطات الموجودة اعلى الرصيف الذي تم انشاؤه بطول 520 متراً وكذا «الهامة» (الحيطة التي يتم وضعها أعلى الرصيف) و«الِهد»، مشيرا إلى أن معدلات الاداء والتنفيذ التي جرى الانتهاء منها تعتبر أعمال محورية مهمة تتعلق بأساس المشروع، مشيرا إلى أن القلعة تشهد تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحمايتها بتكلفة 267 مليون جنيه، وأنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للأعمال انتهت من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، ومعظم الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، لافتا إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، خاصة وأنه جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكى، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

وأضاف:«المشروع يقع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت».

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ": تسليم مشروع حماية "بير مسعود" فى الاسكندرية 2023 بتكلفة 190 مليون جنيه (صور)