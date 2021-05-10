شكرا لقرائتكم خبر عن 18 معلومة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم 4 يوليو.
ـ تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.
ـ يدخل الطلاب لجان الامتحانات بالكتاب ومصادر التعلم الرقمية.
ـ تنطلق الامتحانات بشكل إلكترونى على التابلت.
ـ الدخول بالكتاب المطبوع أو المدرسة دون كتابة ملاحظات عليه.
ـ الطالب الذى لا يملك تابلت يدخل الامتحان بنسخة ورقية.
ـ تعقد امتحانات المواد الأساسية فى لجان بالمدارس.
ـ تعقد الامتحانات الأساسية فى مدارس مجهزة بالبنية التكنولوجية.
ـ تعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.
ـ الدراسة مستمرة لطلاب الثانوية العامة ولم يلغى العام الدراسى.
ـ حتى الآن لا نية لدى الوزارة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة.
ـ أسئلة امتحانات الثانوية لقياس الفهم وليس الحفظ.
ـ الأسئلة اختيار من متعدد.
ـ تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل عنصرى بشرى.
ـ تعقد الامتحانات منفصلة لكل مادة لوحدها.
ـ سيتم التصدى لمحاولات الغش.
ـ مراقبة لجان الامتحانات بالكاميرات وملاحظين.
ـ سوف تعلن الوزارة قرارات عقد الامتحانات وضوابطها بعد عيد الفطر.