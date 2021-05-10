شكرا لقرائتكم خبر عن 18 معلومة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021، نرصد فى التقرير التالى أبرز 18 معلومة عن الامتحانات.

ـ من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم 4 يوليو.

ـ تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

ـ يدخل الطلاب لجان الامتحانات بالكتاب ومصادر التعلم الرقمية.

ـ تنطلق الامتحانات بشكل إلكترونى على التابلت.

ـ الدخول بالكتاب المطبوع أو المدرسة دون كتابة ملاحظات عليه.

ـ الطالب الذى لا يملك تابلت يدخل الامتحان بنسخة ورقية.

ـ تعقد امتحانات المواد الأساسية فى لجان بالمدارس.

ـ تعقد الامتحانات الأساسية فى مدارس مجهزة بالبنية التكنولوجية.

ـ تعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

ـ الدراسة مستمرة لطلاب الثانوية العامة ولم يلغى العام الدراسى.

ـ حتى الآن لا نية لدى الوزارة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة.

ـ أسئلة امتحانات الثانوية لقياس الفهم وليس الحفظ.

ـ الأسئلة اختيار من متعدد.

ـ تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل عنصرى بشرى.

ـ تعقد الامتحانات منفصلة لكل مادة لوحدها.

ـ سيتم التصدى لمحاولات الغش.

ـ مراقبة لجان الامتحانات بالكاميرات وملاحظين.

ـ سوف تعلن الوزارة قرارات عقد الامتحانات وضوابطها بعد عيد الفطر.