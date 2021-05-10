أخبار مصر

%83 من القراء يؤيدون قرار غلق الحدائق والمتنزهات فى العيد للحد من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يؤيدون قرار غلق الحدائق والمتنزهات فى العيد للحد من والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد قرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ فى العيد للحد من كورونا؟ "، أيد غالبية القراء قرار الحكومة بغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة فى العيد للحد من كورونا. 

 

وقال 83% من القراء نعم نؤيد قرار غلق الحدائق والمتنزهات، بينما رفض 17% فقط من القراء أن يحد قرار الغلق من انتشار الفيروس المستجد.

 

 

 


صورة الاستطلاع

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا