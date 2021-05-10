شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يؤيدون قرار غلق الحدائق والمتنزهات فى العيد للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد قرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ فى العيد للحد من كورونا؟ "، أيد غالبية القراء قرار الحكومة بغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة فى العيد للحد من كورونا.

وقال 83% من القراء نعم نؤيد قرار غلق الحدائق والمتنزهات، بينما رفض 17% فقط من القراء أن يحد قرار الغلق من انتشار الفيروس المستجد.