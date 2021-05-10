شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى مرفق السكة الحديد، «خصوصًا أن الدولة قدمت كل ما طلبته لتطوير الهيئة فى جميع العناصر». وأضاف- فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش جولته فى ورش جبل الزيتون، التى تنفذ عَمْرات لجميع عربات البضائع- أن الوزارة تطور ورش الهيئة على مستوى الجمهورية، وأنه سيدعم أى فكرة لتطوير المرفق.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية، التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كيلومتر، بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معًا، حيث إن خطة التطوير ترتكز على 5 محاور رئيسية هى: «الوحدات المتحركة (جرارات- عربات)- البنية الأساسية (السكة- المحطات- المزلقانات)- وسائل السيطرة على مسير القطارات (كهربة الإشارات)- تطوير الورش- تطوير العنصر البشرى والارتقاء به»، وأنه تم تدعيم أسطول الجر بالسكة الحديد لتدعيم قطارات الركاب والبضائع. وأوضح وزير النقل أن الحافز لمَن يستحق، ولا حافز لمن لا يعمل، وبزيادة إنتاجية الورش، ستزداد الحوافز والأرباح للشركات الرابحة فقط، ويتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم، مشيرًا إلى خطة تطوير العنصر البشرى والارتقاء به، حيث تم وضع وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشرى الموجود والارتقاء بمستواه الفنى ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة. وتابع الوزير أن الوزارة تستعد لزيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية، لتصل إلى 25 مليون طن سنويًا بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومى لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات على الطرق. ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، تم الانتهاء من 131 عربة منها، فضلًا عن التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال.

وكانت جولة الوزير قد بدأت بعرض تقديمى عن الورشة، التى تبلغ مساحتها نحو 18 فدانًا، ويبلغ عدد العمالة الحالية نحو 530 مهندسًا وفنيًا وعاملًا وإداريًا، يجرون العَمْرات العمومية لجميع طرازات عربات البضائع وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات تلك العربات وإجراء التجديدات الشاملة لعربات «الحديد- الطفلة- الفحم بنوعيه».