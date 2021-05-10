شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تشن حملة تفتيش على الصيدليات العامة وتضبط أدوية مهربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من اداره الصيدلة بالسويس برئاسه دكتورة مريم سلامه مدير عام الاداره العامه للصيدله بمديرية الصحة بالمحافظة للتفتيش على الصيدليات العامه عن طريق اداره التفتيش الصيدلى بالمديرية.

وأسفرت لجنة التفتيش عن ضبط كميه من الادويه المهربه وادويه خاصه بجهات أخرى مثل شركات البترول وهيئه قناه السويس والتى تصرف للمرضى من تلك الشركات ويمنع تداولها اوتبديلها في الصيدليات العامه.

وتقوم اداره التفتيش الصيدلى طبقاً لتعليمات الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحه بالسويس وفى إطار الخطط الموضوعه سلفاً للاداره بالمرور على الصيدليات بصفه دوريه لضبط الادويه المهربه والغير مسجله بوزاره الصحه المصريه والادويه المستورده وغيره من المخالفات التي تكون موجوده بالصيدليات العامه وذلك لضبط السوق الدوائى تكونت اللجنه من دكتورة مريم سلامه مدير عام الاداره العامه للصيدله ودكتورة مروه محمد عبدالعليم مدير اداره التفتيش الصيدلى ودكتورة ماريان ممدوح ذكى عضو بالاداره.