شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 5 أيام بأجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مدتها 5 أيام، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، تبدأ من بعد غد الأربعاء حتى الأحد المقبل 16 مايو. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتى تماشيًا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حمايتهم من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل، عند الضرورة، تشغيل العامل فى هذه الأيام وفقًا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة- بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم- مثلى هذا الأجر. وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع فى تنفيذ ذلك. يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، وتحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجارى فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.