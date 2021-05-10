شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على اشتراطات تراخيص المحال.. وعرضها على «الوزراء» الأسبوع الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اجتماعا، برئاسة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حضره ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف فى متناول جميع المواطنين، كما تمت الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة، والتى من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة.

وقال إننا نريد تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم فى هذا الملف الهام، خاصة أن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

وشدد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ«أون لاين»، والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكترونى للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاطا إلى نوعين، أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاطا، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وهى 175 نشاطا.

كما تناول الاجتماع اعتماد 65 نشاطا يتم إخضاعها إلى نظام الترخيص بالإخطار، والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص، والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها فى مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها فى مديرى بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.