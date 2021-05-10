شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعات كهرباء»لتنمية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسى لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعى من خلال محطات رفع المياه، وعلى نحو يساهم فى تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. واستعرض «شاكر» مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية فى سيناء.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. فى سياق متصل، عقد الرئيس السيسى اجتماعا، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى. ووجه الرئيس بالاستمرار فى الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية.