شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج 2 مليون جرعة لقاح «كورونا» الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصنيع لقاح «كورونا» محليًا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسبة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، موضحة أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع اللقاح وتصديره لإفريقيا.

وأكدت قدرة وجاهزية مصانع شركة «فاكسيرا» على إنتاج اللقاحات، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات «سينوفاك»، بداية من 18 مايو الجارى، لبدء التصنيع.

وقالت «زايد»، خلال تفقدها خطوط إنتاج «فاكسيرا»، تمهيدًا لتصنيع لقاح «سينوفاك»، إن الوزارة بالتعاون مع الهيئة المصرية للدواء، ستتابع عملية التصنيع، لافتًة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية يونيو المقبل.

وأشارت إلى توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصينى، الأولى لتصنيع لقاح «سينوفاك» من خلال شركة «فاكسيرا»، بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، مشيرة إلى أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال العام الأول من توقيع اتفاقية التصنيع.

وأعلنت وصول دفعة جديدة لمصر من لقاح «أسترازينيكا» من خلال الاتحاد الدولى للأمصال ومرفق «كوفاكس»، ومن المقرر تصنيع اللقاح الروسى «سبوتنيك» نهاية العام الحالى، من خلال مصنع «فاكسيرا» فى أكتوبر، مشددة على أن مصر ستكون لها ريادة فى تصنيع اللقاح فى المنطقة. وشددت على أن الوضع الوبائى فى مصر يشهد زيادة فى الإصابات بشكل مستقر، ومن المتوقع استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابات فى محافظات الصعيد بشكل واضح خلال الفترة الحالية.

ولفتت إلى وضع عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة للقادمين من الخارج، خاصة الدول التى ظهرت بها تحورات وسلالات خطيرة للفيروس، من خلال فحص الحمض النووى الجينى للفيروس، مشددة على أن مصر لم ترصد دخول أى من السلالات الجديدة والمتحورة حتى الآن. وانتهت وزارة الصحة من تطعيم مليون و300 شخص، من إجمالى 2 مليون و400 ألف شخص سجلوا بياناتهم على الموقع المخصص لحجز اللقاحات.

وأعلنت الوزارة تعافى 435 مصابًا من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موضحة أنه تم تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ووفاة 66 حالة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 13 ألفا و845 حالة حتى الآن، وإصابة 236 ألفا و272 شخصا منهم 176 ألفا و363 متعافيًا.

عالميًا.. قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الهندى من «كوفيد- 19»، هو أحد العوامل التى أدت لتفشى الفيروس بوتيرة متسارعة، لأنه أكثر عدوى وفتكًا، ومقاومة للقاحات.

وكشفت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن موعد إطلاق نظام العمل بـ«جوازات كوفيد»، شريطة أن يكسب شرعيته فى الاتحاد الأوروبى فى وقت مبكر من يونيو المقبل.