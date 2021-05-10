شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متابعة وحملات مكثفة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ خالد سعداوى السكرتيرالعام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد يرافقهم اللجان المشكلة ورؤساء الاحياء وادارة الازمات والكوارث والادارات الهندسية وادارات الاشغالات والمرافق بحملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا علي مستوي جميع الاحياء والتاكد من إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما في الساعة التاسعة مساء والتي تستمر حتي ٢١ مايو طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة الثالثة لفيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.

وتم تحرير عدد من المحاضر ضد اصحاب المحلات التجارية والكافتيريات المخالفة للقرارات الصادرة بشان الاغلاق والاجراءات الاحترازية علي مستوي الاحياء.

شملت الجولة شوارع الجيش والجلاء والملاحة والمحروسة وامين الاسناوي بحي السويس وشارع احمد عرابي وشارع رياض ومنطقة الاسعاف بحي الاربعين وشارع عثمان ابن عفان وشارع الجامعة وخلف الموقف الاقليمي الجديد بحي فيصل وشارع ابراهيم نافع وشارع جمال عبد الناصربمديمنة السلام ٢ بحي عتاقة كذلك منطقة الهاويس والترعة بحي الجناين.

لجان متابعة وحملات مكثفة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمحافظة السويس وتحرير محاضر للمخالفين

لجان متابعة وحملات مكثفة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمحافظة السويس وتحرير محاضر للمخالفين