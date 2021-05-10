شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يقود حملة موسعة بحي الضواحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يرافقه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى وشرطة المرافق وقسم الضواحي حملة موسعة داخل نطاق حى الضواحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المحددة بعدد من شوارع ومناطق الحى وتطبيقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع كافيه لمخالفته قرار الغلق في المواعيد المحددة كما شملت الحملة المرور على مناطق بنك الاسكان وشباب الخريجين وشارعى عبدالرحمن شكرى ومصطفى كامل ومنطقه بورتكس لمتابعه المحال العامه والمقاهى والكافيهات ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب المخالفات وشدد نائب المحافظ على الاِستمرار في الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية والتباعد الأجتماعي واِرتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا موكدا على استمرار الحملات بكل قوة بجميع أحياء المحافظة مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في اداء مهامها.

من جانبه أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى على التزام حى الضواحى بتنفيذ حملات يوميه على المقاهي والكافتيريات والمحال العامه والتجارية لمتابعه التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والغلق في المواعيد المحددة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في هذا الشأن.