شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة على البطل محمد مهران بساحة المسجد العباسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إقامة صلاة الجنازة على البطل الفدائي الراحل محمد مهران بساحة المسجد العباسي عقب صلاة الظهر وسط إجراءات احترازية، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتة وان يلهم الاسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب أهالي وأن بطولاتة وتضحياتة من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ على مر العصور والأجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.

وأضاف أن تسمية أحد مشروعات الإسكان باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.