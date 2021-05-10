حدث ليلاً| تدريب بحري وجوي مصري وفرنسي.. وجيش الاحتلال يقصف مواقع بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- 59 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176763 حالة حتى اليوم.

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-قانون الوظيفة العامة وحل أزمة صيادلة دفعة 2018.. ضمن أبرز أحداث برلمان الأحد

شهد مجلس النواب في جلسة الأحد، مناقشة العديد من مشروعات القوانين أبرزها قانون شغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى مناقشة أزمة تكليف الصيادلة دفتي 2018 و2019.

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الصحة: مصر تستقبل غدًا مليونًا و700 ألف جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مطار القاهرة يستقبل غدًا مليونًا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، مؤكدًا أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية زار مصر، وأشاد بجاهزية خطوط إنتاج اللقاح الصيني "سينوفاك"، وإتمام عملية نقل تكنولوجيا التصنيع بالدولة المصرية.

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-فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فورًا.. أمين "قوى النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العامة

كشف عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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متاح من عمر 18 عامًا.. أبرز 5 معلومات عن لقاح فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، معلومات عن لقاح فيروس كورونا المستجد، للوقاية من الإصابة بالعدوى.

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-"قوى عاملة النواب" تؤجل مناقشات العلاوة الدورية إلى بعد عيد الأضحى

أجلّت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

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-بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

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-إثر إصابته بفيروس كورونا.. وفاة القمص برسوم فهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفيوم

أعلن المركز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، وفاة القمص برسوم فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيديمين بالفيوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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80 % منها للأجور.. 75 مليار جنيه موازنة التعليم العالي في "2021 / 2022"

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/ 2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.

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-مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها للانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع، سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي، مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

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-إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل وتحورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وموقف اللقاحات.

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-تحصيل 20% من مخالفات المرور.. ننشر نص مشروع قانون لإنشاء هيئة للأبنية الرياضية

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابيك.

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-القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية تنفذان أنشطة تدريبية بمصر

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الإسطول الجنوبي.

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-الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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-"سينوفاك فاكسيرا".. كل ما قالته وزيرة الصحة عن أزمة كورونا واللقاحات

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

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-"السكك الحديدية" توضح أسباب تأخير القطارات.. وتكشف عن موعد تحسن الخدمة

كشفت وزارة النقل عن أسباب تأخيرات قطارات السكك الحديدية خلال رحلاتها بالوجهَين القبلي والبحري.

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-"النواب" يقر شروط التعيين والتعاقد في الوظائف العامة

هل وصلت سلالة كورونا المتحورة إلى مصر؟.. وزيرة الصحة تحسم الجدل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدم رصد أي إصابات في مصر بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

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وزيرة الصحة: وصول أول شحنة من المادة الخام للقاح الصيني 18 مايو

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" يوم 18 مايو الجاري.

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-لزيادة إيرادات الدولة.. ملامح مشروع قانون حديد للمحال العامة

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

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-جيش الاحتلال يقصف مواقع جنوب وشمال غزة

قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" إن جيش الاحتلال قصف فجر اليوم الإثنين، 4 مراصد تتبع المقاومة الفلسطينية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف، وفق موقع "يديعوت أحرونوت".

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-واشنطن تعرب عن قلقها من أحداث القدس.. ونتنياهو: سنبني عاصمتنا

عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن قلق عميق إزاء الاشتباكات التي وقعت في القدس الأيام الأخيرة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي أمس الأحد، وفق رويترز.

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-بمناسبة عيد الفطر.. طالبان توقف إطلاق النار في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين أنّ مقاتليها سيلتزمون في عموم أفغانستان وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف هذا الأسبوع، في قرار يأتي بعد يومين من مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجوم استهدف مدرسة للبنات بضاحية العاصمة واتّهمت كابول الحركة المتمرّدة بالوقوف خلفه.

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-طيران الخليج يدعم الشحن الجوي لمستلزمات الإغاثة الطبية العاجلة إلى الهند

أعلنت شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - دعم الشحن الجوي للبضائع من الإمدادات الطبية العاجلة ومواد الإغاثة إلى جمهورية الهند للمساهمة في دعم جهودها في التصدي لفيروس كورونا وتبعاته.

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-احتجاجات وحرق "كرفانات" حماية القنصلية الإيرانية بكربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد باندلاع احتجاجات تخللتها "أعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل ناشط مدني في المدينة.

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-مقتل 4 من عناصر الاستخبارات الأفغانية في هجوم لحركة طالبان شرقي البلاد

قُتل أربعة من عناصر وكالة الاستخبارات الأفغانية، اليوم الأحد، في هجوم لحركة طالبان على سيارة كانت تقلهم بولاية لوجار شرقي البلاد.

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-مقتل ٧ أشخاص في إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد بولاية أمريكية

قتل 7 أشخاص من بينهم مسلح في حادث إطلاق نار خلال حفل عيد ميلاد في ولاية كولورادو الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية

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-انتشار خيالة الاحتلال الإسرائيلي في الشيخ جراح بالقدس لمحاولة تفريق المتظاهرين (فيديو)

انتشرت الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الشيخ جراح، بالقدس الشرقية، في محاولة لتفرقة المحتجين الرافضين لمخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة.

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-إصابة ٣ أشخاص بينهم طفلة في حادث إطلاق نار بنيويورك

أصيب ٣ أشخاص بينهم طفلة في الرابعة من عمرها بجروح في حادث إطلاق نار وقع، أمس، في ساحة "تايمز سكوير" في ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

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-مظاهرة في رام الله على حاجز "بيت ايل" الاحتلالي تضامنًا مع أحداث الشيخ جراح (فيديو)

-خرجت تظاهرة في مدينة رام الله، العاصمة الفلسطينية، على حاجز "بيت ايل" الاحتلالي، تضامنا مع أحداث الشيخ جراح في القدس الشرقية.

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-تستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين للتصدي لتفشي كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن السلطات ستستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين لدعم نظام الرعاية الصحية، حيث تواجه البلاد أعدادا قياسية لإصابات ووفيات كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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