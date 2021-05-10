شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الزراعيين" يطالب بالدعوة لإجراء انتخابات بعد انتهاء الفترة القانونية للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمدي البدري عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إن مجس النقابة قد انتهت فترته المقررة له قانونيا، وهى 4 سنوات، مشيرا إلى أن المجلس مازال يمارس عمله للعام الخامس، مطالبا بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون النقابة.

وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجميع مشارك فى استمرار المجلس لمدة 5 سنوات، سواء مجلس النقابة العامة، أو مجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتى أعطت موافقة على استمرار المجلس الحالى، وأنا من بينهم، لحين تعديل القانون، رغم مخالفة ذلك للأعراف والقانون، قائلا: " كيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض علي عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم اجراء الانتخابات إلا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا عليه فى الأصل".

وتابع: نحن منتخبون من قبل الزراعيين لإدارة شؤون النقابة وليس أوصياء عليهم فيجب على الجمعية العمومية عدم الانسياق وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفا من الطعون ووقف المعاشات، وتعديل القانون يجب أن تجري الانتخايات لتجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد يجب أن لا نصادر علي حق الزراعيين وحقهم القانونى والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط.

واستطرد: أنا متضامن مع كل أعضاء النقابة الذين لجئوا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لإجراء الانتخابات فهذا حقا لهم، وأنا أفكر جديا بإقامة دعوى ضد المجلس الحالي الذي انتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات فهذا حق لكل الزراعيين، وينبغي علي مجلس النقابة الحالى سرعة إجراء الانتخابات.