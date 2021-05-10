شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تصنيع لقاحات كورونا فى مصر محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تفاصيل تصنيع لقاحات كورونا في مصر لأول مرة من خلال شركة فاكسيرا وبالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.

”الخليج 365” يرصدة عدة معلومات عن آليات تصنيع لقاح كورونا فى مصر كالتالى:

1- تعاون بين شركة فاكسيرا وسينوفاك لتصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 60 مليون جرعة

2- بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر الشهر المقبل

3- توفير أول منتج من لقاح كورونا مصنع محليا أواخر يونيو المقبل

4- سيتم تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك مبدئيا كأول دفعة مصنعة محليا

5- عملية انتاج لقاح كورونا محليا ستتم من خلال خطين إنتاج تابعين لفاكسيرا

6- سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصر أواخر العام الجارى

7- بدء المرحلة الأولى من تصنيع لقاح كورونا بالتعبئة ثم يعقبها نقل تكنولوجيا التصنيع