شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحرير 4023 ألف محضر سرقة تيار بالقليوبية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك حملات موسعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات والحفاظ على حق الدولة ، موكدا أن شركة جنوب الدلتا تمكنت من تحرير 4023 محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر مارس.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365'، أن إجمالى قيمة الـ4023 محضر سرقة تيار بالقليوبية خلال شهر مارس الماضي بلغت ما يقرب من 4 ملايين جنيه، موضحا أن هناك تنسيقا تام بين شركات توزيع الكهرباء ومباحث شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وفى سياق متصل ، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، مؤكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء و شرطة الكهرباء تمكنت خلال ال5 اشهر الماضية من تحرير 6 مليون 723 الف محضر، موضحا أن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 4 مليار 300 مليون جنيه.