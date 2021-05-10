شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة ناقلات الأمراض يواصل عمليات الترصد الحشرى في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش عمليات الترصد الحشرى بالعريش.

وقال المهندس صبحى الفرماوى رئيس الوحدة، أنه تم تغطية حى غرب المدينة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة .

كما تم أيضا تغطية محطات الصرف الصحى فى حيى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

وأعلن أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يضم كل من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ومحمد شحاته وسعيد متولى وأحمد على خليل .. منوها الى استمرار الفريق فى عمليات الترصد الحشرى وتغطية برك المياه الراكدة فى الأحياء والمناطق المختلفة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ والقوارض والحشرات الناقلة للأمراض.

كما يتم تطهير المناطق المشتبه فيها ومنازل المصابين والمشتبه فيهم ، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولمواجهة كورونا ، وبناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .