شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من التعويضات بقيمة 21 مليون جنيه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالاراضي الزراعية التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، بقيمة ٢١ مليون جنيه.

صرح بذلك عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بشمال سيناء.

وأضاف مطر في بيان، أتوجه بالشكر إلى محافظ شمال سيناء على استجابته بسرعة صرف مستحقات تعويض إصحاب المزارع، بنظام وضع اليد، في مدن العريش الشيخ زويد رفح كدفعة اولى بمبلغ ٢١ مليون جنيه.

أشار مطر إلى أنه على المزارعين الذين استوفوا مستنداتهم الذهاب إلى مدرية الزراعة بالعريش، لمعرفة الاسماء التي تم الصرف لها في هذه الدفعة.

لفت إلى أنه سيتم ضخ مبالغ التعويضات في حسابات أصحاب المزارع في فروع بنوك شمال سيناء.