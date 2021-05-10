شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى «الكهرباء» و«القابضة للمياه» استعدادًا للعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت وزارتا الكهرباء والإسكان، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حالة الطوارئ طوال أيام العيد، تحسبًا لحدوث أى أعطال، ومتابعة أى شكاوى واردة إلى الخطوط الساخنة، والعمل على حلها فورًا.

وشدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على ضرورة مواجهة أى أعطال طارئة يمكن أن تحدث فى الشبكة الكهربائية سواء فى محطات التوليد أو فى شبكات النقل والتوزيع، مع تواجد القيادات فى الشركات خلال أيام إجازة العيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة، إن هناك تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ خلال إجازة العيد، وتخصيص غرف عمليات خلال أيام العيد لمتابعة أى مستجدات أو أحداث طارئة، على مستوى كل شركة وتحت إشراف رئيس الشركة، فضلًا عن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتعامل السريع مع أى أعطال مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة وسيتم تخصيص ماكينات الطوارئ للاحتفالات العامة.

وأشار «حمزة» إلى أن قيادات المحطات والشركات ستتواجد فى جميع مواقع العمل، بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للتعامل مع حالات الطوارئ فورا، وانتظام الورديات فى محطات التوليد ومراكز التوزيع، مع إلغاء جميع الإجازات للفرق المختصة بالصيانات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشكلات قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال العيد.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة العيد، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات.