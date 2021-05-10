أخبار مصر

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز

0 نشر
علوي أبو العلا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما ينشر حول دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة بسبب إصابته بفيرو س .

وكتب رامي رضوان عبر «فيس بوك»: «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح«.

أضاف: «السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!».

تابع: «لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم».

مضى يقول: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فـ(لا يرد القضاء إلا الدعاء) كما قال رسولنا الحبيب».

وختم: «اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا