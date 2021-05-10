شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما ينشر حول دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة بسبب إصابته بفيرو س كورونا.

وكتب رامي رضوان عبر «فيس بوك»: «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح«.

أضاف: «السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!».

تابع: «لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم».

مضى يقول: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فـ(لا يرد القضاء إلا الدعاء) كما قال رسولنا الحبيب».

وختم: «اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك».