شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يناقشون مشروع اللائحة التنفيذية لـ«تنظيم الإعلانات على الطرق العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بحضور مسؤولى الوزارات الثلاث.

وأكد الوزراء اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص فى اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات، مشددين على ضرورة اتباع القواعد التى تضمن سلامة الطرق فى حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سبباً فى انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، جاءت فى 10 مواد تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، بالإضافة إلى إعداد 9 نماذج لجميع الإجراءات المُحددة باللائحة، مشيرة إلى أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ومنها، إنشاء سجل ورقى أو إلكترونى تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتدون به جميع البيانات الخاصة بالمعلن، وإنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمى، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا.